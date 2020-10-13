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Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 13.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

Adana'da 9 eski polisin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz 9 eski polisin yargılaması sürüyor.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan M.Ç, V.T, T.O. ve S.K. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık V.T. FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte himmet adı altında finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık V.T, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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