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Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

25.04.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da binanın 9. katından park halindeki aracın üzerine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki E.S.K, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 9. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki aracın üzerine düştü.

Ağır yaralanan E.S.K, yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Çocuğun anne ve babasının ayrı olduğu, anneannesi ve dedesiyle kaldığı öğrenildi.

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