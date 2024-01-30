YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

Adana'da 9 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

AA AA
30.01.2024 13:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

Erhan G. yönetimindeki 01 M 0538 plakalı şehir içi yolcu taşımada kullanılan minibüsün, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde Temel A. idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobille çarpışma anı araç kamerasıyla görüntülendi.

Minibüsün iç ve dış kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Erhan G. yönetimindeki aracın, kırmızı ışıkta geçen Temel A. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

Görüntülerde, kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan minibüs şoförü ile yolcuların savrulması yer alıyor.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞMIŞTI

Erhan G. idaresindeki minibüsün ile Temel A. yönetimindeki otomobil, dün merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde çarpışmıştı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Temel A. ve Seray A. ile minibüsteki 7 yolcu yaralanmıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü Erhan G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yön tabelasına çarpan Tofaş marka otomobildeki çocuk hayatını kaybettiYön tabelasına çarpan Tofaş marka otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Çankırı’da aranan 59 kişi yakalandıÇankırı’da aranan 59 kişi yakalandı
Açıldığı günden bu yana 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptıAçıldığı günden bu yana 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı
Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil güvenlik kamerası Minibüs kaza

Adana Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Salı

Nar eczanesi
Saricam
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Deva eczanesi
Seyhan
Özcan eczanesi
Kozan
Şifa eczanesi
Seyhan
Karakaya eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.