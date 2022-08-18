Adana'da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükdikili Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen depoda arama yaptı.

Adreste, 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



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