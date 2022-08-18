YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

18.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükdikili Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen depoda arama yaptı.

Adreste, 93 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandıAdana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduAdana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandıSinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Adana kom

Adana Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:51
Öğle
12:48
İkindi
16:31
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Ümit Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.