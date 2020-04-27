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Adana’da adaklık kurban satış yerleri kaldırıldı

ADANA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Adana’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 13 adaklık kurban satış yeri kaldırıldı.Tarım İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, il içerisinde tespit edilen tüm noktalarda adaklık kurban satış yerlerini kaldırarak bu yerlerin tekrar kurulmaması için gerekli uyarıları yaptı.Vali Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, mahalle aralarında ve yol kenarlarında bulunan bu satış yerlerinin Adana’nın güzel çehresine yakışmadığını söyledi.

Adana’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 13 adaklık kurban satış yeri kaldırıldı.
Tarım İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, il içerisinde tespit edilen tüm noktalarda adaklık kurban satış yerlerini kaldırarak bu yerlerin tekrar kurulmaması için gerekli uyarıları yaptı.
Vali Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, mahalle aralarında ve yol kenarlarında bulunan bu satış yerlerinin Adana’nın güzel çehresine yakışmadığını söyledi. Yaydığı kötü kokular ve hayvansal atıklarla çevreyi kirleten ve aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olan bu satış yerlerinin Kıyıboyu Caddesinde, Karataş yolu üzerinde ve insanların yoğun olarak yaşadığı cadde ve sokaklar ile mahalle aralarında kurulmasına asla izin verilmeyeceğini belirten Vali Demirtaş, "Adana’da yaşayan her bir vatandaşımız sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bizler bu anlayış çerçevesinde ilimizin değerine değer katmayı insani bir borç olarak kabul ediyoruz" dedi.

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