YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adana'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

09.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer: - "Tatbikatın amacı, sıfırıncı dakikaya hazırlıklı olmak"

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde tatbikat yapıldı.

Yaklaşık 300 personelin katıldığı tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana, Mersin ve Osmaniye kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşu personeli ve gönüllerle depremden yaralı kurtarma senaryosu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın, kurtarma personelinin eğitim ve refleksini canlı tutuğunu aktaran Yüzer, "Tatbikatın amacı, sıfırıncı dakikaya hazırlıklı olmak. Tüm ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahale yapabilmesini sağlamak amacıyla önceden planlamalarımızı yapıp hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Sahada yaklaşık 200 kişi, bölgesel düzey masa başı tatbikatımızda da yaklaşık 100 kişi hizmet verdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldüAntalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması:Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:58
İkindi
15:52
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Çarşamba

Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.