Adana'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde tatbikat yapıldı.

Yaklaşık 300 personelin katıldığı tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana, Mersin ve Osmaniye kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşu personeli ve gönüllerle depremden yaralı kurtarma senaryosu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın, kurtarma personelinin eğitim ve refleksini canlı tutuğunu aktaran Yüzer, "Tatbikatın amacı, sıfırıncı dakikaya hazırlıklı olmak. Tüm ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahale yapabilmesini sağlamak amacıyla önceden planlamalarımızı yapıp hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Sahada yaklaşık 200 kişi, bölgesel düzey masa başı tatbikatımızda da yaklaşık 100 kişi hizmet verdi." diye konuştu.

