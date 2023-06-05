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Adana'da akaryakıt istasyonundaki cinayetle ilgili 4 sanığa müebbet hapis istemi

05.06.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki akaryakıt istasyonunda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Taşçı Mahallesi Adana-Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonunda 22 Ocak'ta Ahmet Demir'in (58) silahla öldürülmesine ilişkin 25 Ocak'ta tutuklanan A.A, B.A, A.A. ve E.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ahmet Demir'in sanıkların içinde ve kasasında bulunduğu kamyonetten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, sanıkların yakalanmamak için E.T'ye ait kamyonetin plakasını söktükleri ve arazi yollarından akaryakıt istasyonuna ulaştıkları da anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri bildirilen iddianamede, 4 kişi hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından da 8'er yıla kadar hapis talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi Adana-Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonunda 22 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Demir (58) hayatını kaybetmişti.

Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan şüpheliler A.A, B.A, A.A. ve E.T. 25 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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cinayet Adana akaryakıt istasyonu

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