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Adana'da alacağını zorla tahsil etmek isteyen sanığa dava

05.01.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "Yağmaya teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, mala zarar verme" suçlamalarından 2 Eylül'de tutuklanan sanık C.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın 2021'de ev almak için eşi adına finansal ön ödeme ile ev temin eden bir şirkete üye olduğu, bu şirkete aylık ödemelerini düzenli olarak yaptığını, anlaşmaya göre şirketin kendisine 2023 Eylül ayında yapacağı 300 bin lira ödemeyi gerçekleştirmediği belirtildi.

Bunun üzerine sanığın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan şirketin şubesine giderek burada şirketin yetkilisi F.O'ya hakaret ve tehditte bulunduğu anlatılan iddianamede, C.T'nin şubenin ön camını kırıp olay yerinden ayrıldığı ve bir süre sonra ticari taksiyle geri gelerek elindeki pompalı tüfekle şirket yetkilisinden zorla alacağını istediği, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince ikna edilip etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İddianamede, eylemleri nedeniyle tutuklu sanığın çeşitli suçlardan toplam 22 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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Adana dava pompalı tüfek

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