YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da alacağını zorla tahsil etmek isteyen sanık hakim karşısında

Adana'da alacağını zorla tahsil etmek isteyen sanık hakim karşısında

08.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.T, müşteki F.O. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık C.T savunmasında, ev almak için finansal ön ödeme ile ev temin eden bir şirkete üye olduğunu ve aylık düzenli ödemeler yaptığını belirtti.

Şirketle aralarındaki anlaşmaya göre kendisine 2023 yılının eylül ayında bir ev parası ödenmesi gerektiğini anlatan C.T, şöyle devam etti:

"Şirketin şubesine gittiğimde çalışan personeller beni sürekli oyaladı. En son yetkili F.O. ile görüştüğümde bana 'Ödemede 5 ya da 6 ay gecikme olabilir.' dedi. Ben bu durumu kabul etmeyeceğimi söylediğimde bu kişi bana 'Şirket müdürümüz İstanbul'da onunla görüşün.' dedi. Telefonla görüştüğüm İstanbul'daki yetkili ise bana hakaret etti. Daha sonra ben dolandırıldığımı düşünerek araçta bulundurduğum pompalı tüfekle iş yerine gittim. Tüfekle kimseyi tehdit etmedim. O sırada olay yerine gelen polislere tüfeği kendim teslim ettim. Sadece anlık bir sinirle iş yerinin camını kırdım. Zararı da giderdim. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Şirket yetkilisi müşteki F.O. da olay nedeniyle sanıktan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını dikkate alarak sanık C.T'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan C.T, geçen yıl 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "Yağmaya teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret", "mala zarar verme" suçlamalarından 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talebiyle savcılıkça, iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanığın 2021'de ev almak için finansal ön ödeme ile ev temin eden bir şirkete üye olduğu ancak şirketin kendisine ödemeyi gerçekleştirmediği belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul servis araçlarına polis denetimiOkul servis araçlarına polis denetimi
Edirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandıEdirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktıTrafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı
Anahtar Kelimeler:
Adana pompalı tüfek tahliye

Adana Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Ayten eczanesi
Karatas
Şahin eczanesi
Pozanti
Gökçe eczanesi
Seyhan
Berfin eczanesi
Seyhan
Mahfesiğmaz eczanesi
Cukurova
Soydan eczanesi
Yuregir
Afetevleri eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.