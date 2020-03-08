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Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı

ADANA HABERLERİ  | 08.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Adana'da ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, ambulansla çarpışan hafif ticari aracın telefon direği halatına asılı kalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güneri Caddesi'nde Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans ile Bilal Kökyıldırım idaresindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarında bulunan telefon direği halatında asılı kaldı.

Kazada hafif yaralanan Bilal Kökyıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adana Güvenlik Kamerası Kaza Kozan

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