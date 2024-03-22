Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığa "haksız tahrik indirimi"

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Nazmi S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek olay günü sanık Mehmet Nazmi S'nin ikametin bahçesinde karşılaştığı ve alkol aldığı iddia edilen amcası Burak S. ile tartışmamak için evinin merdivenlerinden yukarı doğru çıktığını belirtti.

Savcı, ayrıca Burak S'nin yeğeni Mehmet Nazmi S'ye küfür ettiği ve tehditte bulunduğunu, elindeki bıçağı salladığını, Mehmet Nazmi S'nin de evinin kapısının önünde duran pompalı tüfeği aldığını, kovalamaca sırasında havaya doğru üç el ateş ettiğini, kovalamacanın devam etmesi üzerine Mehmet Nazmi S'nin amcasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü ve sanığın haksız tahrik etkisi altında suçu işlediğini bildirerek, Mehmet Nazmi S'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet Nazmi S, önceki celselerde ayrıntılı savunma yaptığını ve olay günü amcasının kendisine küfrettiğini ileri sürerek, "Amcam beni öldürmekle tehdit etti. Yanında bulunan bıçağı bana doğru saldırdı. Olayda benim asla öldürme kastım bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık Mehmet Nazmi S'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 12 yıl 6 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran 2023'te tartıştığı amcası Burak S'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Nazmi S, olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.

