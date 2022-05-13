YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

13.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

Adana'da Karaisalı ilçesinde anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu bakıma alındı.

İlçede tarlasına giden bir kişi, anneleri ile 2 kardeşleri ölmüş 3 çakal yavrusu buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler, şırıngayla süt verdikleri yavruların ilk bakımlarını yaptı.

Çakal yavruları bakım ve muhafazaları için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Şehit polis memuru Hüseyin Duman, memleketinde son yolculuğuna uğurlandıŞehit polis memuru Hüseyin Duman, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:44
Yatsı
21:13

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Cuma

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Yücel Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.