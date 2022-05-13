Adana'da anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu koruma altına alındı

Adana'da Karaisalı ilçesinde anneleri ölmüş 3 çakal yavrusu bakıma alındı.

İlçede tarlasına giden bir kişi, anneleri ile 2 kardeşleri ölmüş 3 çakal yavrusu buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler, şırıngayla süt verdikleri yavruların ilk bakımlarını yaptı.

Çakal yavruları bakım ve muhafazaları için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.



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