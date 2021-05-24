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Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

24.05.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.

İddiaya göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde alkollü olduğunu öğrenilen Adem A. (44) ile annesi Atike A. (74) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem A. darbettiği annesini elinden bıçakladı.

Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Annesini bıçaklayan kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

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