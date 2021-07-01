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Adana'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

01.07.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Akdeniz, Özgür ve Yamaçlı mahallelerindeki 3 apartman, 2 araç ve iş yerinden, elektrik kablosu, inşaat malzemesi, 2 bin lira, çeşitli elektrikli aletler ve 2 dizüstü bilgisayar çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden A.D. (34) olduğunu belirlediği zanlıyı, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının 2 apartman ve bir araca hırsızlık amacıyla girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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