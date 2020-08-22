YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı

Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 22.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı

Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanırken yakalanan şüpheli, 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, otobüs durağında annesiyle bekleyen H.Ş'nin (14) yanına yaklaşan bir şüpheli, genç kızın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, genç kızın peşinden koştuğu şüpheliyi fark ederek harekete geçti.

Polis ekipleri, zanlıyı bir apartmanın yangın merdiveninde saklanırken gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen cep telefonu H.Ş'ye teslim edildi, zanlı İ.A. (22) emniyete götürüldü.

İ.A'nın, önceki gün de Kuruköprü Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunu arka cebinden alarak kaçan zanlı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, genç kızın cep telefonunu alarak kaçan şüphelinin peşinden koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
Kocasinan’da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı
Kocasinan’da Hacı Mehmet Çolakbayrakdar Camii ibadete açıldı
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı

Adana Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:47
İkindi
16:29
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Bilge Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor
Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.