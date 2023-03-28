Adana'da arabasında uyuşturucu satarken yakalanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen F.S. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. F.S. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, F.S'yi Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde M.M'ye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

Sanığın HTS verilerinin incelenmesinde uyuşturucu satışı için şifreli konuşmalar yaptığı, üst aramasında da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulunduğu anlatılan iddianamede, "uyuşturucunun kişisel kullanımı aşacak miktarda olduğu ve ticari maksatla bulundurulduğu" bilgisine de yer verildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu F.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

