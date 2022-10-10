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Adana'da aracın kilometresini düşürüp sattıkları öne sürülen 4 sanığa dava

10.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracın kilometresini düşürüp sattıkları öne sürülen 4 sanığa dava

Adana'da internet sitesinde satış ilanına koydukları aracın orijinal kilometresini düşürüp sattıkları ileri sürülen 4 kişi hakkında 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen tutuksuz sanıklar İ.A, M.A, U.T. ve Y.A. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında, "özel belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların İ.A. adına kayıtlı 2003 model aracı 128 bin kilometre ve 37 bin 500 lira bedelle internet sitesine ilana koydukları, aracın hiçbir kusurunun ve değişen parçasının bulunmadığını belirttikleri anlatıldı.

Alıcı H.A'nın sanıklarla telefon üzerinden irtibat kurup anlaştığı ve şehir dışından Adana'ya geldiği iddianamede belirtildi.

Müşteki H.A'nın aracı U.T'nin çalıştığı servise götürdüğü ve burada kendisine kusur rapor edilmediği bildirilen iddianamede, alıcının Niğde'de başka bir serviste muayene ettirdiği aracın orijinal kilometresinin 702 bin olarak belirlendiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların sattığı aracın kilometresini düşürüp, müştekiye değerinden fazla fiyata satarak menfaat temin ettiği anlatılarak İ.A, M.A, U.T. ve Y.A'nın "özel belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar iddianamedeki ifadelerinde, haklarındaki suçlamaları reddetti.

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