Adana'da aracında 2 gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ç.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, Denizli'den geldiği tespit edilen Y.K. ve H.M'ye otomobilinde gece saatlerinde uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ç.İ, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ç.İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

