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Adana'da aracında 37 kilogram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

15.06.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracında 37 kilogram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adana'da aracında 37 kilogram esrar ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen M.A'yı (29) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı kent merkezinde durdurarak narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile aradı.

Köpeğin tepki verdiği araçta, valiz ve çantalarda 37 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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