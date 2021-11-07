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  4. Adana'da aracında 4 kilo 200 gram uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Adana'da aracında 4 kilo 200 gram uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

07.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracında 4 kilo 200 gram uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Adana'da aracında 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı.

Ekipler, inceledikleri araçta 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu buldu. Bunun üzerine sürücü O.K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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