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Adana'da aracında uyuşturucu bulunan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

28.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracında uyuşturucu bulunan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.M, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan M.M'ye ait otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığını ve aracın ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, M.M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.M, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.M'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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