Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, otomobilinde gece saatlerinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.B, "Uyuşturucu satışı yapmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

