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Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

18.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verdi.

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