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Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15.08.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu öğrenildi.

Çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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