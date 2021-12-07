Adana'da aralarında tartışma çıkan kadınla erkek arkadaşı birbirlerini bıçakladı

Adana'da aralarında tartışma çıkan kadın ile erkek arkadaşı birbirlerini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kadın ve erkek arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada S.O (34) ve erkek arkadaşı K.K'nin (34) tartıştıkları sırada çıkan arbedede birbirlerini bıçakla yaraladıklarını belirledi.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan S.O, Yüreğir Devlet Hastanesine, K.K ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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