YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

07.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresleri tespit edilen 41 hükümlüden bazılarını yakaladı. Bu kişiler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:Bakan Fatih Dönmez, Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti:
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyorFatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdıKahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Adana operasyon

Adana Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Umut Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor: Bunların hepsi efsane!

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor: Bunların hepsi efsane!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.