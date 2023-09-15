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Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığa müebbet talebi

15.09.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancasının kazara ateş alması sonucu arkadaşını öldürdüğünü öne süren tutuklu sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart'ta tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart'ta yakalandıktan sonra hakimlikçe tutuklanan Furkan P. hakkındaki iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bolkan ve Furkan P. ile iki arkadaşlarının yemek için buluştukları, daha sonra 4 kişinin otomobille sanığın Serinevler Mahallesi'ndeki evine gittikleri belirtildi.

Furkan P'nin evinden ruhsatsız tabancasını alıp otomobile bindiği ve bir süre sonra araç seyir halindeyken tabancasını Bolkan'a doğrultup ateş ettiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanığın Bolkan'ı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne bırakıp kaçtığı, yapılan tetkiklerde maktulün henüz hastaneye ulaştırılmadan yaşamanı yitirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Furkan P'nin olay sonrası ruhsatsız tabancasını Yavuzlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına attığı bildirilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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