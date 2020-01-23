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Adana’da asfalt çalışmaları

ADANA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan’da 8, Çukurova’da 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyorBüyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Kozan ilçesinde Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan’da 8, Çukurova’da 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyor
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Kozan ilçesinde Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasında kalan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Yol Şube Müdürlüğü ekipleri Güneri Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasındaki toplam 8 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki yolda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.
Çevre ilçelerle birlikte kent merkezinde de çalışmalarına devam eden ekipler, Çukurova’da, 2 kilometre gidiş 2 kilometre geliş olmak üzere 10 metre genişliğindeki 80. Yıl Bulvarı’nda yol kazıma işlemlerini sürdürüyor.

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Seyhan
Bayram Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
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Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
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