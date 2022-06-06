YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi

06.06.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilmiş 620 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'ndeki iki tarlada ayçiçeklerinin arasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede yapılan aramada 620 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandıYalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı
ASSİAD Olağan Genel Kurul ToplantısıASSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Pazartesi

Arı Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Bir köyün korkulu rüyası! Sarışın kadınları hedef alıyor

Bir köyün korkulu rüyası! Sarışın kadınları hedef alıyor

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.