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Adana'da "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidi tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı

18.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidi tarla günü etkinliğiyle tanıtıldı

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinin yaygınlaştırılması için tarla günü etkinliği düzenlendi.

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, tarımsal üreticilerin "tüm dünyayı beslemek" gibi önemli bir görevleri olduğunu söyledi.

Enstitünün, Fırat Havzası'ndan Antalya sınırına kadar yetiştirilen tarımsal ürünler için Ar-Ge ve inovasyon yaptığını belirten Çil, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 13'ünün enstitülerinde geliştirilen çeşitlerden oluştuğu bilgisini verdi.

Çil, enstitüde geliştirilen tohumların ihraç edilir seviyeye geldiğini aktaran Çil, "Geliştirdiğimiz çeşitlerden Orta Doğu'ya 50-60 bin ton tohum ihraç ediliyor. Azerbaycan'a pamuk tohumlarımız ihraç ediliyor. Geçen yıl 3 pamuk çeşidimizin patent hakkını ABD'ye sattık. Nohut çeşitlerimiz Fransa'da ayrıca Güney Amerika ve Afrika'da pamuk ve diğer geliştirdiğimiz çeşitlerimiz ekiliyor. Bugün Türkiye koşullarında enstitümüzün patent gelirleri, çeşitlerin satışı konusunda Türkiye'nin en iyisidir diyebilirim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da çiftçilerin bilinç düzeyinin çok geliştiğini belirterek "Tarım ve Kredi Kooperatifi bu bölgeye zannediyorum bu hafta girecek. Sahada çok ciddi bir alım yapacağını biliyoruz. Çiftçiler, biraz sabrederlerse fiyatlar belki arzu ettikleri yüksek seviyeye çıkmasa da ortalama seviyeye ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Ayşehanım" yer fıstığı hasadı yapılan etkinlikte, tohumu geliştiren araştırmacı Ayşe Nuran Çil, ürünle ilgili bilgi verdi.

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