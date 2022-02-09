Adana'da baba ve oğlu silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bulundukları otomobile tabancayla ateş edilen baba ve oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Toros Mahallesi'nde yaşayan Levent M. (50), oğlu K.M. (10) ile evlerinden çıkıp yol kenarındaki otomobiline bindi.
Kısa süre sonra maskeli ve motosikletli iki kişi, baba ve oğlunun bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, baba ve oğlunun yara almadığı silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
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