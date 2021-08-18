YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da babasının bıçakladığı kızı ağır yaralandı

Adana'da babasının bıçakladığı kızı ağır yaralandı

18.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da babasının bıçakladığı kızı ağır yaralandı

Adana'da, tartıştığı babası tarafından bıçakla boğazından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde, İ.D. (56) ile kızı Ü.G.A. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba İ.D, bıçakla kızını boğazından yaraladı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Ü.G.A, müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlıyı evinin yakınında yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen İ.D, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıAdana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:51
Öğle
12:48
İkindi
16:31
Akşam
19:34
Yatsı
20:56

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Pırıl Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.