Adana'da babasının bıçakladığı kızı ağır yaralandı

Adana'da, tartıştığı babası tarafından bıçakla boğazından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde, İ.D. (56) ile kızı Ü.G.A. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba İ.D, bıçakla kızını boğazından yaraladı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Ü.G.A, müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlıyı evinin yakınında yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen İ.D, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



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