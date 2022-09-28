YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı

Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı

28.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı

Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barışmak için buluştuğu arkadaşını darbederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyuva Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı'nda Serkan M. (18), vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır darbe aldığı belirlenen Serkan M, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan M'nin cep telefonunun da kaybolduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayıp telefonun U.C. (17) tarafından Serkan M'nin ailesine teslim edildiğini saptadı.

Bilgisine başvurulan U.C, arkadaşı Yusuf Can A'nın telefonu kendisine verdiğini ve ortak arkadaşları Serkan M. ile kavga ettiğini söyledikten sonra yanından ayrıldığını, kendisinin de telefonu Serkan M'nin ailesine teslim ettiğini anlattı.

Polis ekipleri, elde ettiği bilgiler üzerine şüpheli Yusuf Can A'Yı dedesinin Hurmalı Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüpheli, yaklaşık bir ay önce anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı arkadaşıyla barışmak için parkta buluştuklarını ve Serkan M'yi kendisine küfrettiği için darbettiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağır yaralan Serkan M'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile sözleşme imzaladıAdanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile sözleşme imzaladı
Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildiBodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandıElazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Adana darp arkadaş park yaralı

Adana Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:35
İkindi
15:57
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Çarşamba

Sarıhamzalı Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Alper Eczanesi
Seyhan
İyilik Eczanesi
Seyhan
Arhan Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Gören herkes bayılıyor! Teknoloji harikası eşsiz TikTok ürünleri

Gören herkes bayılıyor! Teknoloji harikası eşsiz TikTok ürünleri

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.