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  4. Adana’da “Baygaralar” çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı

Adana’da “Baygaralar” çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı

05.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Adana’da ‘Baygaralar’ organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 2 kişi saklandığı çiftlik evinde yakalandı.

Yakalanan her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Ekim’de Ramazan Baygara’nın liderliğini yaptığı ‘Bayğaralar’ organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilemeyen firar olarak aranan H.İ.M ve B.K’yı yakalamak için çalışma başlattı.

KOM polisleri, firar örgüt üyelerinin Yüreğir ilçesine bağlı Akpınar köyünde bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerin ikisi de tutuklandı.

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