Murat Yıldırım tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı 'Serhat Tecer' karakteriyle beğeni toplayan Murat Yıldırım sosyal medyada yayılan bir video ile gündeme bomba gibi düştü.

Sete girmek üzere olduğu düşünülen Murat Yıldırım, bir kadının otomobil nedeniyle tehlikede olduğunu fark ederek hemen harekete geçti. Elinde kahvesi olmasına rağmen kadını son anda kenara çeken oyuncunun refleksi, görüntüleri izleyenlerden takdir topladı.

GÖRÜNTÜLER HIZ YAYILDI

Görüntülerde Murat Yıldırım'ın elinde kahve bardağı bulunurken bir kadının kolundan tutarak onu yolun riskli kısmından uzaklaştırdığı anlar yer alıyor. Çevredeki insanların da harekete geçtiği sırada oyuncunun soğukkanlı ve hızlı müdahalesi gözlerden kaçmadı.

Murat Yıldırım'ın tanımadığı bir kadının güvenliği için gösterdiği bu ani refleks sosyal medyada ilgi çekti.