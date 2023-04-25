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Adana'da bekçileri silahla etkisiz hale getirip zirai ilaç çalan 4 zanlı yakalandı

25.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir çiftlikte bekçileri silahla etkisi hale getirerek zirai ilaç gasbeden 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent-Aydıncık Mahallesi'nde 13 Nisan'da, Ulvi Tör'e (62) ait çiftliğe giden 4 zanlı, iki bekçiyi silahla etkisi hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra 500 bin lira değerindeki zirai ilaçları alarak olay yerinden kaçtı.

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasından saklandıkları evi tespit etti.

Adrese baskın yapan polis, İ.İ. (18), O.Ö. (27), S.Ö. (32) ve Y.D'yi (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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