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Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

05.09.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Şeker'in kullandığı 01 EYH 76 plakalı otomobil, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 ZZ 441 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Şeker, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şeker'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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trafik kazası Adana Otomobil belediye otobüsü

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