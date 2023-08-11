Adana'da berberde ve otomobilde uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği berber İdris C'nin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde arama yapan ekipler, 60,44 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 34 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirdi, İdris C'yi gözaltına aldı.
Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen Kürşat K'nin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Uygulama Noktası'nda aracı durdurdu.
Araçta 875 gram sentetik uyuşturucu bulundu, Kürşat K. de gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. ve Kürşat K. tutuklandı.