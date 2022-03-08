YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

08.03.2022 04:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada D.B'nin tartıştığı erkek arkadaşı E.K. tarafından bıçaklandığını ve şüphelinin kaçtığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan, hayati tehlikesi bulunmayan D.B. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.K, Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
İzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyorİzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:53
Öğle
12:55
İkindi
16:11
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Özen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.