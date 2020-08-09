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Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 09.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi üzeri Toki Konutları ve Bucak yol kavşağının bulunduğu noktada meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi üzeri Toki Konutları ve Bucak yol kavşağının bulunduğu noktada meydana geldi. Cadde üzerinde bir ikametin önünde meydana gelen olayda Gökhan G. adlı şahıs iddiaya göre, tartıştığı ve kaynı olduğu öğrenilen Uğur S.’yi elindeki bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs Uğur S., olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökhan G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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Aksoy Eczanesi
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Akşam Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
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Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
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