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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

18.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Furkan Abbas Çelikel, Çukurova ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Çelikel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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