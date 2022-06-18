Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Furkan Abbas Çelikel, Çukurova ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Çelikel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.



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