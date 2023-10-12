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Adana’da bin 836 polisle, hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması

12.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Adana’da, bin 836 polisin katılımıyla hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi.

Adana’da bin 836 polisle, hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdür Doğan İnci, ”Adana’nın huzuru için tüm arkadaşlarımı cansiparane görevinin başında” dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde helikopter destekli olarak, bin 836 polisin katılımıyla “Huzur ve Güven” uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.

Uygulamada, 16 bin 926 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı. Uygulama noktalarında şüpheliler üzerinde ve araçlardan yapılan aramalarda 25 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 288,40 gram esrar, 5,77 gram metamfetamin, 2,96 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 114 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Uygulamanın trafik yönünde ise 13 bin 379 aracın plaka sorgusu yapılırken 1 adet çalıntı araç, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. 72 araca ise toplam 391 bin 943 TL para cezası uygulandı. Umuma açık yerlere yapılan denetimlerde usulsüzlük yaptığı belirlenen 3 iş yerine işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapman 23 kişiye toplam 14 bin 191 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, uygulama noktalarını gezerek polislerle sohbet etti. İnci daha sonra durdurulan araçta bulunan ailelerle konuşup çocuklarına oyuncak hediye etti.
Doğan İnci, ”Adana’nın huzuru için tüm arkadaşlarımız cansiparane görevinin başında. Bizler de onlarla beraber huzur içerisinde bir günü geçirmeleri için genel uygulamalar yapıyoruz. Adana’mızın huzuru için tüm personelimizle yedi yirmi dört görevimizin başındayız” sözlerine yer verdi.

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