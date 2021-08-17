Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Adana'da, binada klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binadan klima dış ünitesinin söküldüğünü görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi asansör boşluğunda saklanırken yakaladı.

Yapılan incelemede, zanlıların hırsızlık amacıyla klima dış ünitesini söktükleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz