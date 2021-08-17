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Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

17.08.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Adana'da, binada klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binadan klima dış ünitesinin söküldüğünü görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi asansör boşluğunda saklanırken yakaladı.

Yapılan incelemede, zanlıların hırsızlık amacıyla klima dış ünitesini söktükleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.

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