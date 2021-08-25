Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Öğretmenler Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin otoparkında, E.D'nin kullandığı 01 ZL 799 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Otomobilin ön kısmından duman çıktığını fark eden E.D, durumu İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Otoparka gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
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