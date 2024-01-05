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Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi

05.01.2024 09:49 | Son Güncelleme:
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Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirilen evdeki 2 kardeş tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 25 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi.

Evdeki Ozan Z. ve kardeşi Vedat Z. gözaltına alındı.

Ozan Z'nin "silahla kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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