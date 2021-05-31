Adana'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Seyhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla engelli bireylerin yaşadığı evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Daha sonra ekipler evin temizliğini yaptı.



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