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Adana'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

31.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Seyhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla engelli bireylerin yaşadığı evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Daha sonra ekipler evin temizliğini yaptı.

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