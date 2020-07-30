YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

ADANA HABERLERİ  | 30.07.2020 01:58 | Son Güncelleme

Adana'da bir eve atılan el yapımı patlayıcı hasara neden oldu

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada patlamanın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti.

Bilye ile güçlendirildiği değerlendirilen EYP'nin patlaması sonucu evin camlarının kırıldığı ve duvarlarında hasar meydana geldiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında polis ekipleri, sokak girişlerinde önlem aldı.

Olayın 23 Temmuz'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.