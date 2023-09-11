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Adana’da bir haftada 162 ruhsatsız silah ele geçirildi

11.09.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 162 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana’da bir haftada 162 ruhsatsız silah ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 4 Eylül - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 303 şahıs yakalanırken, 4 çalıntı araç, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 44 çalıntı motosiklet, 118 ruhsatsız tabanca, 18 kuru sıkı tabanca, 26 ruhsatsız tüfek ve 1120 fişek ele geçirildi.

Ağustos ayında suçlulara karşı yapılan çalışmalarda ise 46 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı ve 6 iş yerine yasadışı kumardan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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