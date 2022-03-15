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Adana'da bir kadın darbedildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

15.03.2022 04:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kadın darbedildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

Adana'da imam nikahlı kocası tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, şiddet gördüğü sırada evden iki çocuğuyla yalın ayak kaçarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde aile kavgası olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada üç çocuk annesi G.A'nın, imam nikahlı kocası H.A ile tartıştığını, ardından iki çocuğuyla evden ayrıldığını belirledi.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurduğu sırada evden ağlama sesi duyunca iki yaşında bir erkek çocuğunun içeride olduğunu tespit etti.

Evin bahçe duvarından atlayıp avluya giren ekipler, giriş kapısında kırık ve yerde kan izleri olduğunu görünce olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi.

Bu sırada polis, kapının kırık kısmından içeri girerek üşümemesi için battaniyeye sardığı çocuğu evden dışarı çıkarttı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, daha sonra polis aracına bindirildi.

- Olay yerine giden ikinci ekip, kadını yolda baygın halde buldu

Mahalleye sevk edilen başka bir polis ekibi ise yaralı kadını olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede bir duvar kenarında yarı baygın halde buldu.

Yanında ismi belirtilmeyen iki çocuğu da bulunan G.A. olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan detaylı araştırmada, G.A'nın tartıştığı imam nikahlı kocası H.A'nın, evin kapısını kırarak içeri girdiği tespit edildi.

Kafası duvara vurularak darbedildiği öğrenilen G.A'nın, daha sonra iki çocuğuyla, kilitli kapının kırık kısmından yalın ayak çıkıp evden kaçtığı belirlendi.

Polis, olayın ardından kaçan H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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