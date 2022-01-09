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Adana'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

09.01.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Berat Y. (19), Serinevler Mahallesi'nde sokakta yakınları tarafından bıçaklanmış halde bulundu.

Yakınlarının olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırdığı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Berat Y'yi yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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