Adana'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Berat Y. (19), Serinevler Mahallesi'nde sokakta yakınları tarafından bıçaklanmış halde bulundu.

Yakınlarının olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırdığı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Berat Y'yi yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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